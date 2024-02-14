ВС РФ поразили тыловые позиции украинских войск на Купянском направлении

Российские военнослужащие нанесли удар по тыловым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что выполнившие задачу расчеты РСЗО «Ураган» входят в состав группировки войск «Запад». При этом в ходе боевых действий им удалось ликвидировать склад боеприпасов и укрепления украинских войск.

«Расчеты <...> при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны РФ, изначально цели обнаружила воздушная разведка. Российские военные с воздуха засекли регулярные передвижения живой силы и техники ВСУ, включая большое количество грузовиков. Впоследствии солдаты передали данные товарищам для организации атаки.

13 февраля российское военное ведомство сообщило, что за сутки бойцы Вооруженных сил РФ отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Сражения, во время которых ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, произошли недалеко от харьковского населенного пункта Синьковка и донецкого села Терны.

Ранее российский истребитель Су-34 уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении.