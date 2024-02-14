Су-34 уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении управляемыми бомбами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, экипаж самолета совершил бомбардировку фугасными авиационными бомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), в результате чего, по докладу разведки, была ликвидирована живая сила противника, а также уничтожены укрепленные позиции и техника.

В ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования.

Ранее бомбардировщик Су-34 ВКС РФ успешно атаковал личный состав Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, применив фугасные авиабомбы с использованием универсального модуля планирования и коррекции.

До этого российский истребитель Су-35 на Сватовском направлении уничтожил радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.