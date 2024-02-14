Госдеп США оправит в Киев экспертов для содействия развитию украинского ВПК

Государственный департамент США для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием военно-промышленного комплекса (ВПК) в марте этого года отправит в Киев свою экспертную группу. Об этом заявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис, сообщает РИА Новости.

По словам Льюис, Государственный департамент совместно с Американским институтом мира (USIP) отправит на Украину группу экспертов старшего уровня. Она должна оказать содействие украинскому министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности в регулировании, управлении и надзоре над развитием военно-промышленного комплекса.

Помощник госсекретаря отметила, что США тесно сотрудничают с Украиной по вопросу установления надлежащего надзора над передаваемыми Киеву вооружениями. Это является одним из ключевых аспектов американо-украинских отношений в сфере безопасности.

Ранее в Госдепе США заявили об ослаблении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за отсутствия внешнего финансирования.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.