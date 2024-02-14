Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Госдеп США оправит в Киев экспертов для содействия развитию украинского ВПК

Госдеп США для содействия развитию ВПК Украины оправит в Киев экспертов

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Государственный департамент США для оказания содействия украинским властям в надзоре над развитием военно-промышленного комплекса (ВПК) в марте этого года отправит в Киев свою экспертную группу. Об этом заявила помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис, сообщает РИА Новости.

По словам Льюис, Государственный департамент совместно с Американским институтом мира (USIP) отправит на Украину группу экспертов старшего уровня. Она должна оказать содействие украинскому министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности в регулировании, управлении и надзоре над развитием военно-промышленного комплекса.

Помощник госсекретаря отметила, что США тесно сотрудничают с Украиной по вопросу установления надлежащего надзора над передаваемыми Киеву вооружениями. Это является одним из ключевых аспектов американо-украинских отношений в сфере безопасности.

Ранее в Госдепе США заявили об ослаблении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за отсутствия внешнего финансирования.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами