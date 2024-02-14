Мобилизация 250 тысяч человек может продлить срок Украине в противостоянии с Россией еще на полгода. Такое предположение сделал военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач в интервью с Ura.ru.

Недавно назначенный командир батальона «Волки Да Винчи» украинской армии Сергей Филимонов призывает к мобилизации не менее 250 тысяч человек, поскольку без этого Киев не сможет продолжать борьбу. По данным портала «Страна.ua», ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призывал мобилизовать 450 тысяч человек.

По словам Ткача, каждый месяц на украинской стороне погибает около 30 тысяч человек при текущей интенсивности боев, что составляет от 600 до 1500 в день. Он утверждает, что 250 тысяч мобилизованных людей хватит на полгода. К тому времени в США пройдут выборы президента, и, возможно, это связано с тем, что им нужно задержаться до того момента, когда они надеются, что Джо Байден будет переизбран.

Он также пояснил, что такое большое количество людей требуется для поддержания работы предприятий и имеющихся возможностей мобилизационной системы. По его мнению, Украина имеет собственную систему, аналогичную «Госуслугам», где зарегистрированы граждане, и они понимают свое реальное количество. Однако экономисты предупреждают, что если более 230 тысяч человек будут призваны в армию, это затронет все предприятия, которые пока еще функционируют на Украине.

«Они, видимо, еще не готовы к такой тотальной мобилизации, полностью превращающей государство в армию», — пришел к выводу Ткач.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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