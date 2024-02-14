В Херсоне произошли несколько взрывов

Взрывы произошли на территории города Херсона, который контролируется украинскими властями. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, в населенном пункте произошли сразу несколько взрывов. Однако другие подробности о текущей ситуации в городе пока не уточняются.

В ночь на 14 февраля в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, о возможной опасности предупредили жителей Черкасской и Харьковской областей.

Кроме того, особый режим начал действовать в Николаевской и Полтавской областях. Также сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины.

По данным онлайн-карты, разработанной украинским министерством цифровой трансформации, в то же время в «красную» зону попала подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

Днем 13 февраля издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Одессе. Одновременно с этим в Одесской области сработали сирены воздушной тревоги, но иные сведения о ситуации в регионе не поступали.

Ранее в Днепропетровской области после взрывов зафиксировали повреждение электрической подстанции.