Израильские истребители атаковали аэропорт в сирийской провинции Алеппо

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля 12 февраля нанесли удар по международному аэропорту Найраб на территории Сирии, применив крылатые ракеты. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

По его словам, в операции приняли участие экипажи двух тактических истребителей F-16. Самолеты, принадлежащие армии еврейского государства, атаковали аэропорт с территории Ливана и при этом не заходили в воздушное пространство Сирии.

«12 февраля с 11:37 до 11:49 <...> нанесен авиационный удар двумя крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в провинции Алеппо. В результате удара ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта», — подчеркнул Кулить.

Кроме того, замглавы ЦПВС сообщил о появлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над сирийской провинцией Идлиб. Дрон принадлежал террористам и был запущен из района Мгара. При этом он сбросил на землю самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего ранения получили трое военных.

Еще девять сирийских солдат пострадали при сбросе взрывных устройств с БПЛА в провинции Латакия.

Как сказал контр-адмирал, за минувшие сутки международная коалиция зафиксировала три случая нарушения Протоколов деконфликтации, принятых в декабре 2019 года. Речь идет о запусках дронов без согласования с российской стороной, уточнил он.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.