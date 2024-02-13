Жительницы Одессы выгнали из трамвая военкомов, проверявших документы

Сотрудник военкомата не смог проверить документы у мужчин, ехавших в одном из одесских трамваев, из-за противодействия пассажирок. Об этом сообщает «Страна.ua».

В опубликованном изданием видеоролике видно, что женщина преградила путь вошедшему в трамвай военкому, который в итоге отступил.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что

жители Украины начали бояться людей в форме из-за действий отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом людей, так как фактически делает невозможной демобилизацию.

7 февраля Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. За законопроект проголосовали 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

Законопроект предполагает ужесточение правил мобилизации. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Также предполагаются другие ограничения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.