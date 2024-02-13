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Сырский заявил, что Украина перешла в оборону

Главком ВСУ Сырский заявил о готовности отступать ради сохранения жизней солдат

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF, первому в качестве главкома. Слова из интервью приводит «Страна.ua».

Сырский заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой в нанесении РФ максимальных потерь.

Он также отметил, что готов оставлять позиции ради сохранения жизней солдат.

Кроме того, Сырский назвал «главной ценностью жизнь солдата», а потому, по его словам, он «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом».

До этого стало известно, что Сырский собирается отчитаться перед главами минобороны стран НАТО о положении украинских войск на фронте. Плановая встреча министров обороны стран Североатлантического альянса состоится 15 февраля в Брюсселе.

8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

Ранее на Украине предрекли рискованные операции Сырского на посту главкома ВСУ.

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Операция на Украине
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