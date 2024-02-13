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В США заявили, что российская армия уничтожает объекты ВСУ с иностранным контингентом

MWM: ВС России устраняют украинские военные объекты с иностранным контингентом

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бойцы ВС России устраняют объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным контингентом. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

«Похоже, иностранные военные на Украине стали определенной целью России», — уточнили в публикации.

Аналитики издания обратили внимание, что российские части наносят удары по украинским военным объектам, что лишает Украину возможности производить собственное вооружение. Авторы статьи пояснили, что контингент из других стран необходим ВСУ для использования определенных видов западной техники. Возможно, это одна из причин, почему российские военные считают иностранцев особой целью. Журнал в качестве примера привел недавнее уничтожение французских наемников в зоне спецоперации.

Накануне в Харьковской области заявили о большом числе наемников из Франции в регионе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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