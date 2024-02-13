Симоньян заявила, что Сырский засекретил информацию о потерях в Селидово

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву Вооруженных сил Украины для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — утверждает она.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по военному полигону в Селидово в подконтрольной Украине части ДНР.

По информации канала, на объекте могли находиться до 1,5 тыс. военных ВСУ, которые прибыли на учения. В момент удара на полигоне проходило построение пехоты Вооруженных сил Украины.

Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили два поезда с техникой и боеприпасами для ВСУ.

Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.