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Российские войска нанесли удары по ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные нанесли удары по ВСУ у Вербового, Работино и Никополя

Вооруженные силы РФ атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Никополь на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 80 украинских военных.

Бои шли в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

«Противник потерял до 80 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России поразили позиции с живой силой и техникой украинских войск на Южно-Донецком направлении в зоне СВО.

Удар нанесли по позициям ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, а также неподалеку от Старомайорского, Пречистовки, Урожайного, Водяного и Владимировки в ДНР.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 14994 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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