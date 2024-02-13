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Путин распорядился предоставить добровольцам соцгарантии

Путин дал поручения правительству по предоставлению соцгарантий добровольцам

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение предоставить соцгарантии участниками добровольческих формирований. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — говорится в поручении президента.

Отмечается, что правительство должно предоставить доклад до 1 марта 2024 года.

До этого Путин поручил распространить действие льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах России.

Президент также поручил кабмину определить порядок освидетельствования воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года.

Речь идет о травмах, контузиях, ранениях или заболеваниях, которые указанные лица могли получить, неся службу в рядах Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) с 11 мая 2014 года.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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