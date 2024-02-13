Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские войска нанесли поражение ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские силы ударили по 53-й механизированной бригаде ВСУ и 129-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики.

Кроме того, войска РФ отразили пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад украинских вооруженных сил в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР.

Всего ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Донецком направлении, в течение суток потеряли до 240 солдат.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами