Подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские силы ударили по 53-й механизированной бригаде ВСУ и 129-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское и Новокалиново Донецкой народной республики.

Кроме того, войска РФ отразили пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад украинских вооруженных сил в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка и Георгиевка ДНР.

Всего ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 25 автомобилей.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Донецком направлении, в течение суток потеряли до 240 солдат.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.