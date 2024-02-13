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В российском регионе сбили украинский беспилотник

Богомаз: украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

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Shutterstock

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотник-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны министерства обороны России», — написал он.

По его словам, в результате этого никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные службы работают на месте.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил Богомаз.

Также Минобороны России сообщало, что над Белгородской областью российские бойцы сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

До этого украинское издание «Страна» сообщало, что российские войска применили в зоне специальной военной операции новую модель беспилотника. Новый беспилотник был применен на Херсонском направлении.

Ранее над Нижегородской областью сбили украинский беспилотник.

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