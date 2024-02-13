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В Армении заявили, что число погибших военных после стрельбы на границе увеличилось

МО Армении: число погибших военных после стрельбы на границе выросло до четырех

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AP

Число военных, скончавшихся в результате стрельбы со стороны Азербайджана на границе Армении, достигло четырех. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Отмечается, что еще один военный получил ранения.

«13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область) с армянской стороны 4 погибших и 1 раненый», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что состояние раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает.

До этого в ТАСС сообщали, что подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели «операцию возмездия» в ответ на действия армянских войск на границе двух стран.

В Минобороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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