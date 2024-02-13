ВСУ обстреляли хутор в Курской области

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня Суджанского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Всего в населенном пункте зафиксировали шесть прилетов.

Однако, он отметил, что повреждения получили три домовладения с хозяйственными постройками и гаражами, три личных автомобиля и сельскохозяйственная техника. Также оказалась перебита линия электропередачи.

Старовойт заверил, что к восстановлению энергоснабжения приступят, как только будет безопасно. Всем собственникам поврежденных домов пообещали необходимую помощь в ремонте.

До этого жители села Озеряновка в Горловке, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), остались без электричества из-за обстрела ВСУ. Из-за аварийного отключения оказались частично обесточены жилой массив «Комсомолец» и поселок шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.