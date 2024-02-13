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Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ

МО РФ: экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ, несмотря на работу РЭБ

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Минобороны России

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне спецоперации нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные действовали в условиях сильного воздействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Там добавили, что после наведения на цель летчики пустили неуправляемые ракеты С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта.

Помехи, которые передавали в эфир вражеские станции РЭБ, не помешали штурмовикам успешно выполнить пуски по целям. В итоге авианаводчики подтвердили уничтожение цели, заключили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что после боевой работы летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром для подготовки к следующему вылету.

До этого Минобороны России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.

Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.

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Операция на Украине
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