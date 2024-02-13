ФСБ сообщила о найденных в Мариуполе секретной документации СБУ и схроне с оружием

Сотрудники ФСБ заявили, что нашли в Мариуполе секретную документацию украинских спецслужб и заминированный схрон с оружием. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ведомстве заявили, что сотрудники нашли и изъяли гранатомет, пулемет и автомат. Изъятую документацию Службы безопасности Украины (СБУ) направили на исследование, также эксперты проводят дополнительные проверочные мероприятия.

До этого Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала агента спецслужб Украины. В силовых структурах добавили, что объект АО «Тульские городские электросети» злоумышленник поджег по заданию украинских спецслужб.

До этого мужчина отбыл в Белоруссии наказание за хулиганство с применением оружия. По данным ФСБ, в начале 2024 года фигурант через судимого за кражи в российской столице гражданина Украины Отари Данько, известного как «Гриша Московский», установил контакт с сотрудником спецслужб Украины Юрием.

Ранее ФСБ задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.