Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ФСБ сообщила о найденных в Мариуполе секретной документации СБУ и схроне с оружием

ФСБ: в Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретную документацию

close
100%
ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ заявили, что нашли в Мариуполе секретную документацию украинских спецслужб и заминированный схрон с оружием. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ведомстве заявили, что сотрудники нашли и изъяли гранатомет, пулемет и автомат. Изъятую документацию Службы безопасности Украины (СБУ) направили на исследование, также эксперты проводят дополнительные проверочные мероприятия.

До этого Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала агента спецслужб Украины. В силовых структурах добавили, что объект АО «Тульские городские электросети» злоумышленник поджег по заданию украинских спецслужб.

До этого мужчина отбыл в Белоруссии наказание за хулиганство с применением оружия. По данным ФСБ, в начале 2024 года фигурант через судимого за кражи в российской столице гражданина Украины Отари Данько, известного как «Гриша Московский», установил контакт с сотрудником спецслужб Украины Юрием.

Ранее ФСБ задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами