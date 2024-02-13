На Украине предрекли рискованные операции Сырского на посту главкома ВСУ

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в интервью YouTube-каналу «Сейчас», что новый главком украинских войск Александр Сырский может провести опасные для состояния армии операции по запросу президента страны Владимира Зеленского.

«Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте», — сказал экс-замминистра.

До этого экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал ситуацию на Украине критической, подчеркнув, что к этому привели действия украинских властей.

12 февраля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 суток — до 13 мая.

8 февраля украинский лидер уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее Пушилин рассказал, чем может обернуться для ВСУ назначение Сырского.