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Украина не дала денег подконтрольной ВСУ части Запорожья на «зубы дракона»

Киев не дал денег подконтрольной ВСУ части Запорожской области на «зубы дракона»

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Кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», для подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщает издание «Страна».

«Кабмин Украины не предоставил средства на «зубы дракона» для Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные Prozorro», — сказано в сообщении.

13 февраля аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс сказал, что нехватка артиллерийских снарядов делает солдат ВСУ беззащитными перед огневой мощью ВС РФ.

До этого начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что в арсенале Вооруженных сил Украины не осталось бронетехники.

12 февраля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский признал, что Вооруженные силы Украины уже ведут боевые действия в одиночку без поддержки Запада.

Ранее в Польше заявили о бессилии Украины.

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