Британский авианосец HMS Prince of Wales отбыл на учения НАТО

Британский авианосец HMS Prince of Wales, отправление которого на учения НАТО Steadfast Defender было отложено, отбыл к месту маневров в сторону Норвегии. Об этом сообщается на сайте ВМС Великобритании.

«Крупнейший британский военный корабль сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную тактическую группу в одних из самых важных военных учений в поколении», — сказано в сообщении.

До этого газета The Telegraph писала, что авианосец HMS Prince of Wales примет участие в учениях НАТО в последний момент.

4 февраля сообщалось, что авианосец HMS Queen Elizabeth, который является флагманом флота Великобритании, не смог принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки. По предварительной информации, корабль должен был выйти в море в воскресенье, однако специалисты обнаружили проблему с работой вала правого борта, и авианосец пришлось оставить в гавани на время ремонта.

Предполагалось, что HMS Queen Elizabeth примет участие в тренировке войск НАТО у берегов Норвегии. Там в марте будут отрабатывать порядок военно-морских операций, включая высадку десанта.

Ранее сообщалось, что у границ России началась активная фаза учений НАТО.