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Молдавская полиция обезвредила найденную среди обломков боевую часть дрона

В Молдавии саперы обезвредили найденную среди обломков боевую часть дрона

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Телеграм-канал «Poliția de Frontieră a Republicii Moldova»

Полиция Молдавии заявила, что боевая часть беспилотного летательного аппарата, обломки которого были обнаружены на юге страны около границы с Украиной, была обезврежена. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального инспектората полиции.

В заявлении говорится, что молдавские полицейские в условиях максимальной безопасности провели детонацию обнаруженного заряда взрывчатого вещества.

12 февраля в полиции сообщили, что на месте обнаружения обломков дрона саперами была найдена его боевая часть, которая содержит около 50 килограммов взрывчатки.

Ранее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что обломки беспилотника, которые нашли на границе Молдавии с Украиной, не несут угрозы для местных жителей.

11 февраля обломки беспилотника были обнаружены на юге Молдавии недалеко от границы с Украиной в районе Вулканешты.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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