Байден предостерег Израиль от военных действий в Рафахе

Израилю не следует проводить операцию в Рафахе на юге сектора Газа без плана обеспечения безопасности мирных палестинцев. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, передает РИА Новости.

«Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются», — сказал Байден.

12 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о нанесении ее ударов по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

Сообщалось, в что ходе операции в городе Рафах на юге сектора Газа ночью были найдены два израильских заложника, похищенные ХАМАС 7 октября 2023 года.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, как скоро будет заключен мир с Палестиной.