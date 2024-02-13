На Украине сержант попытался помочь уклонистам сбежать через Молдавию

Сотрудник полиции Украины попытался перевезти двух мужчин, уклоняющихся от мобилизации, на служебном автомобиле к границе с Молдавией. Об этом пишет украинское издание «Страна» с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сержант полиции Сергей Петров включил спецсигналы и пытался пройти через блокпост в пограничную зону с уклонистами Александром Цымбалистом и Виталием Адваховым. Все трое были задержаны, административные протоколы составлены в отношении уклонистов, а в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

С начала введения режима военного положения на Украине 24 февраля 2022 года и подписания указа о всеобщей мобилизации президентом Владимиром Зеленским, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны запрещен.

Страна также стремится привлечь больше женщин в армию из-за значительных потерь в Вооруженных Силах Украины. В декабре правительство запретило гражданам свободный доступ к пограничной зоне, теперь для этого требуется специальное разрешение.

Накануне депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом людей, так как фактически делает невозможной демобилизацию.По мнению Гончаренко, демобилизация должна быть безусловной после истечения определенного срока службы. Он призвал местные законодательные органы обратиться к Верховной раде и потребовать скорректировать данную норму.

7 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. За законопроект проголосовали 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.