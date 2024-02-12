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Российские военные ликвидировали «элитного» офицера ВСУ

Рогов: ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ с позывным Хабиб

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что военные РФ ликвидировали офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, Литюга участвовал в боевых действиях на Украине с 2014 года. В частности, он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала Балаклею в Херсонской области.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили два поезда, которые перевозили боеприпасы и технику для украинских войск в Кировоградской области. Составы были поражены вечером 10 февраля в результате удара по вокзалу в Александрии. Это важный перевалочный пункт украинских войск, поскольку через него проходят ж/д пути из Одессы в Харьков, а также из Киева в Днепр.

8 февраля сообщалось, что в бою над Донецкой народной республикой (ДНР) был сбит один из лучших пилотов Вооруженных сил Украины Владислав Рыков.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за январь ВСУ лишились 23 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Крымом.

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