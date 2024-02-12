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Турецкие СМИ предупредили о задержке поставок американских F-16

Hürriyet: поставка США истребителей F-16 Турции может затянуться до 2028 года

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Mindaugas Kulbis/AP

Поставка новых легких самолетов-истребителей F-16, запрошенных Турцией у Соединенных Штатов, может затянуться до 2028 года в связи с большим количеством заказов. Такая информация появилась в турецкой газете Hürriyet

Согласно информации издания, период возражений американского конгресса относительно покупки Турцией F-16 у США закончился 11 февраля, и продажа была официально одобрена конгрессом. Таким образом, теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Речь идет о 40 новых истребителях F-16.

«Поставка новых самолетов может быть несколько задержана из-за плотности заказов», — отмечается в публикации.

Накануне конгресс Соединенных Штатов объявил о решении одобрить поставки в Турцию 40 новых истребителей F-16 для обеспечения «оперативной совместимости» в вооружении союзников НАТО.

Ранее источник в минобороны Турции сообщил, что покупка F-16 не обременена никакими условиями.

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