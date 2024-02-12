Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украина отправила на ремонт в США подбитые установки HIMARS

ВСУ отправили на ремонт в США установки HIMARS, поврежденные российскими РСЗО

close
100%
Lockheed Martin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили в США для ремонта реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил Keystone Intel, показавший фото с установками.

По его словам, на технике видны отверстия. В США поврежденные объекты доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124, отметил блогер.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за январь уничтожили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Портал Business Insider сообщал о том, что Вооруженные силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее.

Ранее в Германии начались протесты против строительства нового снарядного завода Rheinmetall.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами