Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили в США для ремонта реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил Keystone Intel, показавший фото с установками.

По его словам, на технике видны отверстия. В США поврежденные объекты доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124, отметил блогер.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за январь уничтожили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Портал Business Insider сообщал о том, что Вооруженные силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее.

Ранее в Германии начались протесты против строительства нового снарядного завода Rheinmetall.