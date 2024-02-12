В Минобороны РФ подсчитали суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Донецком направлении, за минувшие сутки потеряли до 240 солдат. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в ходе сражений подразделениям «Южной» группировки войск удалось занять более выгодные позиции на данном участке фронта. При этом российские бойцы отразили 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Боевые столкновения произошли вблизи населенных пунктов Богдановка и Георгиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Также украинские бригады попытались штурмом взять позиции Вооруженных сил РФ в районе луганского населенного пункта Белогоровка, но потерпели неудачу.

«Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы M777 производства США и гаубицу Д-20», — говорится в публикации.

Более того, российские военные уничтожили два склада ВСУ. По информации Минобороны РФ, здесь хранились артиллерийские боеприпасы.

12 февраля Telegram-канал «Осведомитель» со ссылкой на разведывательные данные украинских войск сообщил, что в ДНР сконструировали поезд длиной 30 км для защиты от возможных нападений. Для создания такого состава понадобилось около 2,1 тыс. товарных вагонов.

Ранее ВС РФ уничтожили два поезда с техникой и снарядами украинских войск, которые находились в Кировоградской области.