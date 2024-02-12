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Российские войска ликвидировали более 165 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли более 165 солдат на Южно-Донецком направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении, противник понес потери в живой силе и технике. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, позиции ВС РФ рядом с Водяным в ДНР и Приютным в Запорожской области попытались атаковать подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны. Нападение было отбито солдатами группировки войск «Восток» в кооперации с авиацией.

В ходе столкновения ВСУ потеряли 165 солдат, а также гаубицу Д-30 и три автомобиля.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили два поезда, которые перевозили боеприпасы и технику для украинских войск в Кировоградской области. Составы были поражены вечером 10 февраля в результате удара по вокзалу в Александрии. Это важный перевалочный пункт украинских войск, поскольку через него проходят ж/д пути из Одессы в Харьков, а также из Киева в Днепр.

А на Купянском направлении российские бойцы уничтожили минометный расчет ВСУ.

Ранее украинский генерал заявил о введении свежих сил ВСУ в Авдеевку.

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