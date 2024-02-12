В Нидерландах запретили экспорт запчастей для израильских истребителей

Апелляционный суд Нидерландов обязал правительство страны заблокировать весь экспорт запчастей для истребителей F-35 в Израиль в течение семи дней. Об этом сообщает Reuters.

«Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортированные детали F-35 будут использованы в серьезных нарушениях международного гуманитарного права», — заявил судья.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.