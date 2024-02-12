Опубликованы фотографии отправленных на ремонт установок HIMARS

В социальных сетях появились кадры с отправленными на ремонт в США реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снимки опубликовал пользователь Keystone Intel в социальной сети X (бывший Twitter).

«У меня лежали фотографии поврежденных HIMARS. Появились и другие фотографии и видео...» — отметил он.

На снимках блогера видны помеченные отверстия на корпусе техники. В США поврежденная техника была доставлена тяжелым транспортным самолетом Ан-124.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска за январь уничтожили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевые машины пехоты Bradley, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также немецкие танки Leopard.

Портал Business Insider сообщал о том, что Вооруженные силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.