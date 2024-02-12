Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 13 мая. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«Возвращено с подписью президента», — отмечается в карточках обоих документов. Внесенные украинским лидером законопроекты Рада приняла 6 февраля.

До этого Владимир Зеленский в видео, размещенном в его Telegram-канале, рассказывал о требованиях к новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее журналисты назвали причину отставки Залужного.