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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 13 мая

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Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 13 мая. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«Возвращено с подписью президента», — отмечается в карточках обоих документов. Внесенные украинским лидером законопроекты Рада приняла 6 февраля.

До этого Владимир Зеленский в видео, размещенном в его Telegram-канале, рассказывал о требованиях к новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее журналисты назвали причину отставки Залужного.

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