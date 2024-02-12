В Госдуме одобрили отмену пошлины за безвозмездно переданную в зону СВО технику

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отмене государственной пошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Документом, если его примут, корректировки будут внесены в Налоговый кодекс РФ.

Речь идет о следующе технике: автомобилях, маленьких кораблях и других транспортных средствах, которые будут подарены Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд солдат.

Глава рабочей группы Андрей Турчак заявлял, что Народный фронт тратит огромные сумму , чтобы обеспечить поставки всей техники на учет. Когда поправки в Налоговый кодекс вступят в силу, процесс регистрации для такого транспорта станет бесплатным, пояснил парламентарий. Мера распространится на регистрацию, выдачу государственных номеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов.

Летом прошлого года российское правительство обязало госкомпании перед списанием своего имущества направлять информацию в Народный фронт — техника, которая будет признана пригодной для использования, отправится в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.