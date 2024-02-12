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Хуситы заявили об атаке на американское судно в Красном море

Al Masirah: йеменские хуситы заявили об атаке на судно США в Красном море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на американское судно в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным военного представителя движения Яхьи Сарии, хуситы атаковали коммерческое судно Star Iris. Он пояснил, что нападавшие распознали корабль как принадлежащий США.

Сария заявил телеканалу, что боевики использовали противокорабельные ракеты и произвели точное попадание.

Накануне американская армия нанесла очередные удары по территории Йемена, пытаясь уничтожить два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов.

До этого Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что 9 февраля ВС США нанесли серию ударов по территории Йемена. В сообщении отмечается, что удары в целях самообороны наносились с 3:00 по 21:40 по времени Саны (совпадает с московским). Также военные отметили, что цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Ранее постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран не поставляет оружие хуситам.

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Удары США по хуситам
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