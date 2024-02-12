Пушилин рассказал, чем может обернуться для ВСУ назначение Сырского

При новом главкоме ВСУ Александром Сырском, который не считается с потерями своей армии, не исключены новые «мясорубки», организованные им, как это было в Артемовске. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«На что повлияют перестановки? С моей точки зрения, это может повлиять на внутриполитические моменты на оставшейся части Украины», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос, как перестановки в руководстве украинской армии могут повлиять на ситуацию на фронте.

Также он считает, что смена главкома ВСУ повлияет на количество потерь в рядах украинской армии.

«Его остервенелое желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то «мясорубки». Почему он это делает? Может, его гнетет его российское происхождение. Для него самого, может, тяжело воспринимается, что он делает сейчас. Мотивы его трудно понять», — сказал глава ДНР.

До этого отец Александра Сырского Станислав признался, что ничего не испытывает по поводу назначения сына.

Ранее генштаб ВСУ отреагировал на информацию о связи Сырского с Россией.