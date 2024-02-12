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Хуситы атаковали торговое судно у берегов Йемена

ВМС Британии: торговое судно подверглось ракетной атаке у берегов Йемена

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Британское торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от портового города Аль-Муха в Йемене. Об этом в соцсети X сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских сил Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Капитан корабля сообщил, что по судну были выпущены две ракеты. Никто из членов экипажа не пострадал, судно направляется в порт.

В UKMTO призвали экипажей других кораблей проявлять осторожность при навигации у берегов Йемена и информировать о любой подозрительной активности.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

11 февраля американская армия нанесла очередные удары по территории Йемена, пытаясь уничтожить два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов.

Ранее постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран не поставляет оружие хуситам.

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