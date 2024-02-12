Электроподстанция повреждена в Днепропетровской области Украины

Оборудование одной из электроподстанций повреждено в Днепропетровской области Украины в результате взрывов. Об этом говорится в Telegram-канале украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Отмечается, что пострадало оборудование одной из подстанций «Укрэнерго». При этом в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области частично обесточивались бытовые и промышленные потребители.

Сейчас питание промышленных потребителей восстановлено. Продолжается подключение бытовых приборов, заверили в компании.

До этого воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.