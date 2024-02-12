Российские бойцы ликвидировали минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнил расчет самоходной гаубицы «Гвоздика». При этом координаты огневой позиции указанного формирования ВСУ выявила разведка артиллерийского подразделения группировки войск «Запад», которая получила соответствующие сведения в ходе контрбатарейной борьбы. После этого бойцы Вооруженных сил РФ передали информацию товарищам для нанесения ударов.

«Расчет «Гвоздики» незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет подразделения ВСУ», — подчеркнули в министерстве.

4 февраля российское военное ведомство сообщило, что артиллерия группировки войск «Запад» сорвала ротацию украинских подразделений на Купянском направлении. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 смогли выполнить задачу, ликвидировав резервы ВСУ на подходе к их позициям.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины оценили ситуацию в зоне боевых действий.