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Российские бойцы ликвидировали минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллерия ВС РФ уничтожила минометный расчет ВСУ на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские военнослужащие уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнил расчет самоходной гаубицы «Гвоздика». При этом координаты огневой позиции указанного формирования ВСУ выявила разведка артиллерийского подразделения группировки войск «Запад», которая получила соответствующие сведения в ходе контрбатарейной борьбы. После этого бойцы Вооруженных сил РФ передали информацию товарищам для нанесения ударов.

«Расчет «Гвоздики» незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил минометный расчет подразделения ВСУ», — подчеркнули в министерстве.

4 февраля российское военное ведомство сообщило, что артиллерия группировки войск «Запад» сорвала ротацию украинских подразделений на Купянском направлении. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20 смогли выполнить задачу, ликвидировав резервы ВСУ на подходе к их позициям.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины оценили ситуацию в зоне боевых действий.

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