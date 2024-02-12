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Украинский генерал заявил о введении свежих сил ВСУ в Авдеевку

Командующий группировкой «Таврия» Тарнавский: ВСУ ввели свежие силы в Авдеевку

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены сдавать донецкий город Авдеевку. Такое заявление сделал командующий группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский, которого процитировало издание «Военное обозрение».

Он отметил, что в настоящее время бойцы ВСУ усиливают оборонительные рубежи на данном участке фронта. Более того, украинские солдаты начали создавать дополнительные огневые позиции в районе указанного населенного пункта.

«Задействуем свежие эффективные силы. Логистическое снабжение», — добавил генерал.

6 февраля глава подконтрольной украинским властям военной администрации города Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о проникновениях Вооруженных сил РФ в населенный пункт. По его словам, российские бойцы постепенно проходят оборонительную линию ВСУ и продвигаются вглубь города.

При этом чиновник пояснил, что в данный момент речь идет о единичных случаях проникновения. Как он сказал, время от времени в населенном пункте появляются разведывательные группы ВС РФ. Украинские войска, в свою очередь, продолжают попытки удержать Авдеевку, резюмировал Барабаш.

Ранее российские солдаты выбили военных ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки.

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