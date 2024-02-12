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Израиль нанес удары по городу Рафах на юге сектора Газа

ЦАХАЛ нанес серию ударов по кварталу в Рафахе на юге сектора Газа

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла серию ударов по одному из кварталов города Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа», — сказано в сообщении.

По информации телеканала Al Jazeera, ударам также подверглись две мечети на севере и в центральной части Рафаха.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается на постоянной основе сохранить за собой контроль в сфере безопасности на всей территории сектора Газа.

До этого Нетаньяху сообщил о планах закончить операцию на юге сектора Газа к 10 марта.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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