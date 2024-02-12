Израиль нанес удары по городу Рафах на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла серию ударов по одному из кварталов города Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа», — сказано в сообщении.

По информации телеканала Al Jazeera, ударам также подверглись две мечети на севере и в центральной части Рафаха.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается на постоянной основе сохранить за собой контроль в сфере безопасности на всей территории сектора Газа.

До этого Нетаньяху сообщил о планах закончить операцию на юге сектора Газа к 10 марта.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.