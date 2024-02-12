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Полковник СБУ сообщил о последствиях увольнения Залужного

Отставной полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного вызвало вопросы на фронте

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka, что увольнение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вызвало вопросы на фронте.

По его словам, кадровые перестановки в руководстве украинской армии понижают уверенность командиров в своем начальстве. Стариков высказал мнение, что из-за внезапного увольнения Залужного у «низовых командиров» могут возникнуть сомнения в тех приказах, которые они получали ранее. Смена верховного командования, с точки зрения офицеров на передовой, свидетельствует о проблемах в стратегии украинских властей, отметил он.

Стариков также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении сложившихся в ВСУ правил, когда тот назначил своих ставленников в обход установленной иерархии. По его мнению, на смену Залужному должен был прийти первый заместитель главкома.

8 февраля Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Ранее журналисты назвали причину отставки Залужного.

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