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Шеф Пентагона передал свои полномочия заместителю

Госпитализированный шеф Пентагона Остин передал свои полномочия заместителю

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Госпитализированный министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Пентагона.

«Министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий», — заявили в пресс-службе.

По ее информации, шеф Пентагона продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин из-за возникших проблем со здоровьем вновь был госпитализирован для осмотра.

По его словам, Остина доставили в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования. У него появились симптомы, которые указывают на проблемы с мочевым пузырем.

Райдер отметил, что о госпитализации Остина было сообщено заместителю министра обороны США Кэтлин Хикс и главе Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и конгрессу.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.

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