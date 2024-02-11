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Российские военные отразили террористическую атаку ВСУ c применением БПЛА

МО РФ: пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА

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Reuters

Силы ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракт под Белгородом с помощью беспилотника. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«11 февраля около 22 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что силами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были сбиты 30 украинских беспилотников. При этом всего с начала специальной военной операции было уничтожено более 12 тыс. БПЛА.

До этого оборонное ведомство отчиталось о ходе спецоперации на Донецком направлении.

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ потеряли более 2190 военных на Донецком направлении за неделю.

Ранее в Минобороны РФ оценили ход боевых действий на Купянском направлении.

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