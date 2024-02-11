В Белгородской области сбили беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, БПЛА самолетного типа был сбит в Белгородском районе неподалеку от поселка Майский.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил Гладков.

11 февраля губернатор региона сообщал, что за сутки четыре района Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также село было атаковано дронами-камикадзе. В Волоконовском районе ВСУ атаковали село Тишанку и окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры.

До этого сообщалось, что ВСУ стали использовать новую технологию для ударов по Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.