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В Госдуме объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников

Депутат Федоров: текст проекта о предельном возрасте контрактников уточнят

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В законопроекте о предельном возрасте пребывания на службе по контракту уточняют формулировку действующей редакции. Об этом рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров, слова которого передает РИА Новости.

«Авторы уточняют формулировку в действующей редакции», — сказал Федоров.

11 февраля законопроект о повышении предельного возраста службы для военных по контракту во время мобилизации был удален с сайта правовых актов. Евгений Федоров заявил, что это произошло, потому что документ нуждается в доработке.

В оборонном ведомстве отмечали, что действующий федеральный закон устанавливает предельный возраст по мобилизации только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июля 2023 года. Минобороны предложило распространить эту норму на всех контрактников, служащих в период мобилизации.

В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

Ранее в Киеве митингующие потребовали вернуть солдат с фронта.

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