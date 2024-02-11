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Экс-разведчик США заявил, что ВС России уничтожают операторов дронов ВСУ

Риттер: ВС РФ уничтожают операторов дронов ВСУ, срывая их атаки на передовой

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Андрей Бортко/РИА Новости

ВС РФ срывают атаки украинских БПЛА на передовой, уничтожая операторов дронов. Об этом сообщил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«На изолированных участках фронта ВСУ пытались накопить достаточное количество беспилотников, чтобы сорвать российскую атаку, но они придумали, как противодействовать. Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов. Сейчас это самая опасная работа на Украине – оператор дронов», — сказал Риттер.

11 февраля сообщалось, что десятки митингующих вышли на центральную площадь Киева с требованием вернуть солдат с фронта.

В этот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что ситуация на фронте для Украины остается очень сложной.

До этого стало известно, что ВС РФ уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения.

Сообщалось, что в ряде инфраструктурных объектов Николаевской области на Украине зафиксированы повреждения после взрывов.

Ранее Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ.

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Операция на Украине
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