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Отбытие британского авианосца для участия в учениях НАТО отложили

Отбытие авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО отложили

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AET Godfrey/Royal Navy

Британский авианосец HMS Prince of Wales примет участие в учениях НАТО в последний момент. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Отбытие HMS Prince of Wales для того, чтобы возглавить крупнейшее учение НАТО со времен холодной войны, отложили в последнюю минуту», — сообщает издание.

До этого сообщалось, что авианосец HMS Queen Elizabeth, который является флагманом флота Великобритании, не смог принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки. По предварительной информации, корабль должен был выйти в море в воскресенье, однако специалисты обнаружили проблему с работой вала правого борта, и авианосец пришлось оставить в гавани на время ремонта. Вместо «Королевы Елизаветы» могут отправить второй авианосец — HMS Prince of Wales, однако, согласно самым оптимистичным оценкам, он сможет отбыть в зону учений только через неделю.

Предполагалось, что HMS Queen Elizabeth примет участие в тренировке войск НАТО у берегов Норвегии. Там в марте будут отрабатывать порядок военно-морских операций, включая высадку десанта.

Ранее сообщалось, что у границ России началась активная фаза учений НАТО.

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