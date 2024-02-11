Новый командующий теробороной управлял войсками при разгоне «майдана»

Новый командующий территориальной обороной Украины Игорь Плахута в декабре 2013 года занимался тем, что руководил внутренними войсками при разгоне «майдана». Об этом сообщает издание «Общественное».

«Игорь Плахута руководил внутренними войсками министерства внутренних дел во время разгона Майдана», — следует из сообщения.

11 февраля Зеленский подписал несколько указов о кадровых перестановках в военном командовании страны. Место Наева занял генерал-лейтенант Юрий Содоль, главой сухопутных войск стал Александр Павлюк, десантно-штурмовых — Игорь Скибюк, командиром сил теробороны — Игорь Плахута.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского. После этого он также утвердил в должности новых заместителей главкома.

Ранее Зеленский поставил задачу для нового главкома ВСУ.