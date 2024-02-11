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Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов ХАМАС

Нетаньяху заявил о ликвидации 18 из 24 батальонов ХАМАС

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Abir Sultan Pool/Reuters

ЦАХАЛ уничтожил три четверти батальонов ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого передает Fox News.

«Победа достижима. Мы уже уничтожили три четвери террористических батальонов ХАМАС, 18 из 24. И мы не позволим остальным шести остаться. Это все равно что оставить четверть «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) в Ираке и сказать: пускай у них будет своя маленькая территория, все нормально», — заявил Нетаньяху.

11 февраля движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа восемь заложников получили ранение.

До этого Нетаньяху заявил, что находящийся в секторе Газа город Рафах является последним бастионом палестинского движения ХАМАС, израильские войска собираются взять этот город.

Также Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в городе Рафах должна быть завершена к 10 марта.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожил несколько «террористических отрядов» на юге Газы.

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