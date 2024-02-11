В Госдуме рассказали, почему законопроект о мобилизации был удален с сайта правовых актов

Законопроект о повышении предельного возраста службы для военных по контракту во время мобилизации был удален с сайта правовых актов, потому что документ нуждается в доработке. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров, слова которого передает Ura.ru.

«На портале формируется уже официальный текст. Если он нуждается в дополнениях, в корректировках, вызванных, допустим, позицией министерства, советом депутатов Госдумы, которые могут, соответственно, давать предложения по тексту. Проект изымается, дорабатывается, и потом опять будет предложен для обсуждения», — заявил Федоров.

11 февраля проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников был удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых актов.

В оборонном ведомстве отмечали, что действующий федеральный закон устанавливает предельный возраст по мобилизации только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июля 2023 года. Минобороны предложило распространить эту норму на всех контрактников, служащих в период мобилизации.

В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность.

Ранее сообщалось, что новый закон о мобилизации позволит отбирать у украинских фермеров любую сельхозтехнику.